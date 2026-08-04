Libia, l’inviata speciale dell’Onu Hanna Tetteh incontra a Tripoli il nuovo ambasciatore tedesco

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’inviata speciale dell’ONU in Libia, Hanna Tetteh, ha incontrato a Tripoli il nuovo ambasciatore tedesco, Arvid Enders, per discutere gli sviluppi politici, economici e di sicurezza nel paese e il sostegno della Germania al processo politico facilitato dall’ONU.

E secondo quanto riportato dall’UNSMIL su Facebook, Tetteh ha fornito un briefing sul processo politico, sul tavolo ristretto (4+4) e sui progressi compiuti finora, mentre Enders ha ribadito il sostegno della Germania al percorso facilitato dalle Nazioni Unite, sottolineando l’importanza di mantenere la pace e la stabilità in Libia.

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