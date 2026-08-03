Tunisia, confermato il rinvio a giudizio dell’ex ministro degli esteri Abdessalem

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Camera d’accusa specializzata nei reati di corruzione finanziaria presso la Corte d’Appello di Tunisi ha confermato il rinvio a giudizio dell’ex ministro degli Esteri Rafik Abdessalem nell’ambito del cosiddetto caso della “donazione cinese”.

L’ex ministro sarà processato in contumacia davanti alla sezione penale del Polo giudiziario economico e finanziario, essendo considerato latitante, secondo quanto riferiscono fonti giudiziarie e notizie diffuse dalla stampa tunisina. Le accuse contestate riguardano l’abuso della funzione pubblica per procurare un indebito vantaggio e la gestione illecita di fondi pubblici.

Secondo le ricostruzioni pubblicate dalla stampa tunisina, il procedimento riguarda una donazione cinese di un milione di dollari che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata versata su un conto bancario speciale intestato al Ministero degli Esteri e successivamente utilizzata al di fuori delle procedure previste dalla legge.

Le indagini avrebbero inoltre fatto emergere spese per soggiorni alberghieri, pagamenti a fornitori e prestatori di servizi senza il rispetto delle procedure, oltre ad altre uscite ritenute estranee alle finalità istituzionali del ministero. Rafik Abdessalem è stato ministro degli Esteri della Tunisia dal 2011 al 2013 nel governo guidato da Hamadi Jebali.

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