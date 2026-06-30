Libia, incontro tra Saddam Haftar e il Segretario di Stato Usa Marco Rubio a Washington

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il vice comandante generale delle forze armate libiche, generale Saddam Haftar, ha incontrato a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio, alla presenza del consigliere del presidente degli Stati Uniti per gli affari arabi e africani, Massad Boulos, nel quadro della sua visita ufficiale negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dal Comando Generale delle Forze Armate libiche in un comunicato su Facebook, i due hanno discusso gli ultimi sviluppi politici in Libia, i temi legati all’iniziativa americana e le prospettive per rafforzare la cooperazione bilaterale in vari settori, al fine di sostenere i partenariati strategici e promuovere gli interessi comuni.

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