Patto per il Mediterraneo, l’ambasciatore Ue Perrone: “Nuovo piano nei prossimi giorni, la migrazione non è una minaccia”

HAMMAMET (TUNISIA) (ITALPRESS) – La nuova edizione del piano d’azione del Patto per il Mediterraneo sarà presentata nei prossimi giorni e la Tunisia è chiamata a svolgere un ruolo da protagonista nella sua attuazione. Lo ha dichiarato l’ambasciatore dell’Unione europea in Tunisia, Giuseppe Perrone, intervenendo alla 28esima edizione del Forum internazionale di Réalités, in corso a Hammamet.

Secondo Perrone, il nuovo Patto rappresenta uno strumento fondamentale per passare dalla gestione comune delle crisi alla costruzione di un partenariato strategico capace di anticipare le emergenze e individuare soluzioni condivise. L’ambasciatore ha sottolineato la convergenza degli interessi europei e tunisini nella creazione di uno spazio mediterraneo comune fondato su prosperità, stabilità e sicurezza. Nel suo intervento, il diplomatico ha evidenziato le conseguenze dei conflitti internazionali sulle economie, citando le pressioni sui prezzi, le interruzioni delle catene di approvvigionamento e l’aumento dei costi energetici. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulle sfide legate alla transizione verde, alla trasformazione digitale e all’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro.

Perrone ha indicato tra le priorità della cooperazione il rafforzamento delle catene del valore, gli investimenti, l’energia e le telecomunicazioni, oltre ai progetti infrastrutturali e universitari. Tra questi ha citato l’interconnessione elettrica ELMED tra Tunisia e Italia, considerata un’iniziativa strategica per rafforzare l’integrazione energetica tra le due sponde del Mediterraneo. Sul tema migratorio, l’ambasciatore ha affermato che “la migrazione in sé non deve essere considerata una minaccia”, distinguendola dalla migrazione irregolare e dalla necessità di proteggere le frontiere.

Ha inoltre richiamato l’importanza della mobilità circolare e dei programmi di cooperazione già sviluppati con la Tunisia. Secondo Perrone, la Tunisia dispone di importanti risorse umane e naturali, oltre che di una posizione geografica strategica e di una lunga storia di scambi con l’Europa. Elementi che, ha sottolineato, possono consentire al Paese di assumere un ruolo attivo nella costruzione del futuro partenariato mediterraneo.

– Foto xt4/Italpress –

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