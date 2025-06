BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Una delegazione di imprese italiane ha fatto oggi tappa a Bengasi, in Libia, nell’ambito di una missione volta a rafforzare i legami economici, culturali e istituzionali tra Italia e Libia.

L’iniziativa, sostenuta dall’Ambasciata d’Italia in Libia, organizzata dal Fondo per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Libia, presieduto dal Belqasim Haftar con il supporto della Camera di commercio Italo libica sotto la guida di Nicola Colicchi, ha visto la partecipazione di rappresentanti di aziende attive nei settori dell’ingegneria, infrastrutture, energie rinnovabili, beni culturali e formazione.

«L’Italia conferma il suo impegno nel sostenere la stabilizzazione e lo sviluppo della Libia attraverso una cooperazione concreta, rispettosa e di lungo periodo – ha dichiarato l’ambasciatore italiano a Tripoli, Gianluca Alberini -. Bengasi, città simbolo di resilienza, è anche crocevia di nuove opportunità. Le imprese italiane portano qui non solo tecnologie e investimenti, ma anche valori: dialogo, trasparenza e rispetto per la cultura locale».

Tra i protagonisti della missione anche Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae, che ha accompagnato la delegazione come espressione del ponte tra diplomazia culturale e imprenditorialità creativa.

«Crediamo che la cultura sia un vettore strategico per la cooperazione tra i popoli – ha affermato Argento (nella foto) -. Portare qui le competenze italiane non è solo un fatto economico: significa proporre un modello di sviluppo che mette al centro la bellezza, la memoria e il sapere. Bengasi merita di tornare ad essere un centro vitale del Mediterraneo, e l’Italia può e deve contribuire a questo percorso con intelligenza culturale».

Nel corso della visita, sono stati avviati tavoli tecnici con autorità locali e partner libici per valutare progetti comuni di recupero urbano, valorizzazione del patrimonio archeologico, formazione professionale e transizione energetica.

La missione si concentra prevalentemente con un evento pubblico presso il centro congressi di Bengasi, appena ricostruito, dove si tengono vari panel di discussione sui temi della cooperazione e ricostruziine, incontri tra imprese libiche e italiane e la firma di vari protocolli d’intesa tra imprese italiane e la controparte libica rappresentata dal Fondo per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Libia al fine di promuovere investimenti sostenibili e iniziative imprenditoriali e culturali congiunte.

– Foto ufficio stampa Cultura Italiae –

(ITALPRESS).