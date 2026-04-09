Libano, il ministro degli esteri di Malta: “Preoccupazione per l’ultima escalation”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro degli Affari Esteri di Malta, Ian Borg, ha chiesto l’immediata cessazione delle ostilità in Libano, esprimendo profonda preoccupazione per i recenti attacchi israeliani.

Borg ha ribadito la solidarietà di Malta allo Stato libanese e alla sua popolazione civile. “L’ultima escalation in Libano è profondamente preoccupante, in particolare per il suo grave impatto sui civili, in un momento delicato per la de-escalation regionale. Esortiamo a una cessazione immediata delle ostilità per prevenire ulteriori danni ai civili e la destabilizzazione”, ha scritto Borg su X.

“Riaffermiamo la nostra solidarietà con il governo libanese e sosteniamo gli sforzi in corso per difendere la sovranità del Paese, compreso il disarmo completo ed effettivo di Hezbollah”, ha proseguito.

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(ITALPRESS).