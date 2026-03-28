Home Video News Mezzogiorno Legge “Liberi di scegliere” in Sicilia, Schifani “Mafia si combatte anche così”
Legge “Liberi di scegliere” in Sicilia, Schifani “Mafia si combatte anche così”
PALERMO (ITALPRESS) - La mafia si combatte anche così: dando una possibilità di scelta. In #Sicilia parte 'Liberi di scegliere', una legge che aiuta ragazzi e famiglie a uscire da contesti difficili. Scuola, supporto sociale, formazione: strumenti concreti per costruire una vita diversa". Così in un video su Facebook il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. pc/mca1 (Fonte video: profilo Facebook Renato Schifani)