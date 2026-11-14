ROMA (ITALPRESS) – “Ho detto esattamente il contrario. Ho detto che poi è la storia a dire cosa è giusto e cos’è sbagliato, e stabilisce chi ha fatto bene e chi ha fatto male”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, risponde in un’intervista al quotidiano Il Giornale in merito alle accuse di aver legittimato il fascismo con le sue parole. La Russa precisa che il tema centrale del dibattito “non era il fascismo” ma “il voto popolare”, prendendo le mosse da una riflessione del giurista Gustavo Zagrebelsky, il quale aveva sostenuto che il popolo può sbagliare citando l’episodio della liberazione di Barabba preferito a Gesù. “Certo che il popolo può sbagliare – dichiara il presidente del Senato – ma non lo decreta Zagrebelsky né lo decreto io, né lo decreta ciascuno di noi. Lo decide la storia”.

La Russa critica l’impostazione del giurista osservando: “Non è che noi dobbiamo fare come Zagrebelsky, che quando il popolo decide una cosa che a lui piace, allora bene il popolo, se invece decide una cosa che a lui non va bene allora abbasso il popolo”. Sollecitato sul giudizio storico relativo al fascismo come sbaglio, La Russa dichiara: “Certo che la storia ha deciso così, ma questo non vuol dire che il fascismo non vinse le elezioni e che dopo la marcia su Roma non fu il popolo a decidere che il regime doveva andare avanti”. Il presidente del Senato conclude rigettando le polemiche nate dalle sue dichiarazioni: “Non capisco perché se io dico queste cose, che sono elementari considerazioni di buon senso, si debba aprire una polemica”.

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