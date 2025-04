Leavitt “I primi 100 giorni di Trump sono stati i più monumentali della storia americana”

WASHINGTON (ITALPRESS) (ITALPRESS) – “I primi cento giorni del presidente Trump sono stati senza dubbio i più monumentali e storici di qualsiasi amministrazione nella storia americana. Ha già mantenuto centinaia di promesse, le ha fatte al popolo americano e continueremo a parlarne nella prossima settimana. Domani il presidente Trump si recherà in Michigan per discutere di tutto ciò che ha realizzato a nome del popolo americano e dei suoi piani per il futuro. Oggi diamo il via alla settimana dei cento giorni con un focus sullo storico impegno del presidente per proteggere il nostro confine meridionale”. Così la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel corso di una conferenza congiunta con il funzionario dell’immigrazione Tom Homan.

Nel corso del suo intervento, Leavitt ha esaltato i provvedimenti di Trump per quanto riguarda il tema dell’immigrazione: “Il presidente ha immediatamente dichiarato l’emergenza nazionale al confine meridionale – ha affermato Leavitt -. L’esercito e la pattuglia di frontiera statunitensi sono stati schierati per respingere l’invasione. I risultati sono stati a dir poco straordinari. Tra l’insediamento del presidente Trump e il mese di aprile solo nove immigrati clandestini sono stati rilasciati negli Stati Uniti. Un calo impressionante del 99% rispetto agli oltre 184mila immigrati clandestini rilasciati nel paese sotto la presidenza di Biden nello stesso periodo dell’anno scorso”.

Intervenendo nel corso della medesima conferenza, il funzionario dell’immigrazione Tom Homan ha criticato l’ex presidente Biden per le sue politiche sull’immigrazione: “Con il presidente Obama avevamo fatto qualche passo avanti per proteggere il confine, perché la sua amministrazione aveva capito che la sicurezza nazionale era importante – ha affermato Homan -. Joe Biden è stato il primo presidente della storia a rendere il confine non sicuro e questo è un dato di fatto. Dopo la prima amministrazione Trump abbiamo consegnato all’amministrazione Biden il confine più sicuro mai visto e lui lo ha deliberatamente reso non sicuro”.

Homan ha aggiunto che le politiche del presidente Trump “salvano vite ogni giorno”. “Sono stati condotti studi secondo cui il 31% delle donne che intraprendono questo percorso attraverso i cartelli subiscono aggressioni sessuali. Quando il presidente Trump avrà ridotto ulteriormente l’immigrazione illegale, ci sarà un calo degli arrivi del 96%. Quante donne non subiranno aggressioni sessuali? Quanti bambini non moriranno? Quante donne e bambini non saranno vittime del traffico sessuale in questo Paese? Quanti chili di fentanyl non arriveranno più in questo Paese per uccidere i giovani americani? La cattura è aumentata del 600% e oggi abbiamo un quarto degli americani morti per il fentanyl”, ha detto Homan.

Sempre per quanto riguarda l’immigrazione, nella mattinata di oggi, le immagini dei peggiori criminali immigrati clandestini arrestati dall’insediamento di Trump sono state esposte sul prato della Casa Bianca, affinché “il mondo le vedesse, a testimonianza dell’impegno senza precedenti dell’amministrazione Trump per proteggere la nostra patria e rimandare questi criminali spietati al loro posto”, si legge nella nota pubblicata dalla Casa Bianca.

