I leader mondiali ai funerali di Papa Francesco, una giornata di incontri e colloqui

ROMA (ITALPRESS) – Erano decine le delegazioni internazionali che a San Pietro hanno voluto dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. E una presenza così numerosa non poteva che facilitare una serie di incontri spontanei fra i leader, trasformando la cerimonia funebre in un’occasione di scambi e colloqui, alcuni dei quali definiti già “potenzialmente storici”.

La definizione è stata data, nello specifico, dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha commentato così l’incontro avvenuto con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prima dell’inizio delle esequie. Un colloquio fra le colonne di San Pietro, su due semplici sedie, durato una quindicina di minuti. La notizia ha però subito fatto il giro del mondo e Zelensky ha parlato di “un incontro molto simbolico che ha il potenziale per diventare storico, se raggiungeremo risultati congiunti”.

E proprio il capo dello Stato ucraino è stato al centro dell’attenzione con diversi importanti bilaterali, a cominciare da quello con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Nel corso del colloquio, i leader hanno ribadito il sostegno agli sforzi del Presidente Trump per il raggiungimento di una pace giusta e duratura, capace di garantire un futuro di sicurezza, sovranità e libertà all’Ucraina”, si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Il presidente del Consiglio ha salutato positivamente la piena disponibilità dell’Ucraina per un immediato cessate il fuoco e “ora ci si attende che anche la Russia dimostri concretamente la propria volontà di perseguire la pace”, precisa ancora il comunicato.

Di un possibile cessate il fuoco Zelensky ha discusso anche durante il bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron. “L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco incondizionato. Il presidente Zelensky me lo ha ribadito oggi”, ha scritto su X Macron al termine dell’incontro. “Desidera lavorare al fianco di americani ed europei per attuarlo. Spetta ora al presidente (russo) Putin dimostrare di volere veramente la pace”, ha proseguito il titolare dell’Eliseo.

Il sostegno all’Ucraina è stato ribadito anche dal premier britannico Keir Starmer e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in due incontri separati con Zelensky. “L’Europa sosterrà sempre l’Ucraina nel perseguimento della pace. Potete contare sul nostro sostegno al tavolo dei negoziati per raggiungere una pace giusta e duratura”, ha scritto su X la presidente della Commissione Ue. “Oggi abbiamo anche discusso dei passi che l’Ucraina sta compiendo per guadagnarsi un posto nella nostra famiglia di nazioni”, ha proseguito von der Leyen.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).