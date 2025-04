ROMA (ITALPRESS) – Un “ottimo incontro” che ha il potenziale “per diventare storico”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha commentato l’incontro di circa 15 minuti avuto con il capo della Casa Bianca, Donald Trump prima dell’inizio della cerimonia funebre di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro.

“Ottimo incontro. Abbiamo discusso a lungo a tu per tu. Speriamo in risultati concreti su tutto ciò che abbiamo trattato”, ha scritto Zelensky su X ricordando come punti principali “proteggere la vita del nostro popolo, un cessate il fuoco completo e incondizionato, una pace affidabile e duratura che impedisca lo scoppio di un’altra guerra”.

Secondo Zelensky si è trattato di “un incontro molto simbolico che ha il potenziale per diventare storico, se raggiungeremo risultati congiunti”. Nel frattempo il portavoce presidenziale ucraino, Sergei Nikiforov, ha confermato che Zelensky e Trump hanno concordato un secondo incontro dopo i funerali di Papa Francesco, come riporta Rbc Ucraina.

