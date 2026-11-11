Inflazione, Istat stima +3,3% nel 2026 e flessione a +2,8% nel 2027

ROMA (ITALPRESS) – I prezzi dei prodotti energetici importati sono cresciuti fortemente in termini tendenziali (del +34,1% in agosto, +20,4% a luglio;) trainando la crescita complessiva dei prezzi all’importazione (dal +5,0% a luglio al +7,3% di agosto) e, a seguire, quella dei prezzi alla produzione per l’industria (+10,9% ad agosto e +13,8% a settembre). I recenti rialzi incidono sulle attese di aumento dei listini delle imprese di tutti i comparti per i prossimi tre mesi. Sulla base di queste dinamiche, e in considerazione delle attese sull’andamento dei prezzi internazionali delle materie prime e della successiva trasmissione ai prezzi dei beni finali, nel 2026 l’Istat si attende una forte accelerazione del deflatore dei consumi delle famiglie (+3,3%, dal +1,5% del 2025) e una successiva parziale decelerazione nel 2027 (+2,8%). Il deflatore del Pil, anche grazie all’ampio incremento dei prezzi all’import, risulterebbe nel 2026 notevolmente inferiore al deflatore dei consumi (+2,1%), registrando un’accelerazione nel valore medio del 2027 quando si determinerebbe un rallentamento dei prezzi degli input importati (+2,4%).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).