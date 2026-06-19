Home Video News Xinhua Leader di multinazionali, mercato cinese ha potenziale e prospettive di sviluppo
Leader di multinazionali, mercato cinese ha potenziale e prospettive di sviluppo
Durante la settima edizione del Qingdao Multinationals Summit, conclusasi di recente nella provincia orientale cinese dello Shandong, alcuni dirigenti di multinazionali hanno condiviso le loro osservazioni sull'economia cinese e sul 15esimo Piano quinquennale del Paese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)