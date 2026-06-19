Home Video News Xinhua Direttore di museo italiano affascinato dagli antichi tesori di Sanxingdui
Direttore di museo italiano affascinato dagli antichi tesori di Sanxingdui
Di recente, una delegazione di direttori di musei europei, invitata dall'Ufficio per gli scambi e la cooperazione internazionali del ministero cinese della Cultura e del Turismo, ha visitato il Museo di Sanxingdui, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Dopo la visita, Francesco Sirano, direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli, ha spiegato di essere rimasto impressionato dai reperti esposti, squisiti e di grande rilevanza. Video da Sichuan Media Group. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)