Direttore di museo italiano affascinato dagli antichi tesori di Sanxingdui

Di recente, una delegazione di direttori di musei europei, invitata dall'Ufficio per gli scambi e la cooperazione internazionali del ministero cinese della Cultura e del Turismo, ha visitato il Museo di Sanxingdui, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Dopo la visita, Francesco Sirano, direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli, ha spiegato di essere rimasto impressionato dai reperti esposti, squisiti e di grande rilevanza. Video da Sichuan Media Group. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)