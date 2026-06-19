Cina: Hainan accelera crescita come hub internazionale di turismo e consumi

Il 18 giugno 2026 segna il traguardo dei sei mesi dall'avvio delle operazioni doganali speciali su tutta l'isola per il Porto di libero scambio di Hainan. Negli ultimi sei mesi, con il continuo dispiegarsi dei benefici derivanti dalle politiche, Hainan ha accelerato la propria trasformazione in un hub mondiale del turismo e dei consumi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)