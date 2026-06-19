Assistente di volo da Taiwan coglie opportunità offerte dalla Cina continentale

Un sogno d'infanzia ha preso il volo attraverso lo Stretto. Quando Teng Yu Fei, proveniente dalla regione cinese di Taiwan, ha partecipato a un evento di reclutamento della Xiamen Airlines nel 2018, sentire parlare il familiare dialetto hokkien durante il colloquio l'ha fatta sentire subito a casa. Oggi sta inseguendo il suo sogno nei cieli, cogliendo al tempo stesso le nuove opportunità nella Cina continentale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)