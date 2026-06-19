Cina,: Yunnan, parco offre zongzi ai cuccioli per celebrare Dragon Boat Festival

Le celebrazioni per il Dragon Boat Festival non sono riservate solo alle persone. Allo Yunnan Wildlife Park, cuccioli di tigre siberiana hanno ricevuto degli zongzi di carne ripieni di manzo e pollo. E i cuccioli di orso nero? A loro sono stati offerti zongzi con frutta e funghi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)