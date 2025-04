Leader da tutto il mondo attesi a San Pietro per i funerali di Papa Francesco

CITTÀ DEL VATICANO (VATICANO) (ITALPRESS) – Migliaia di fedeli e numerosi leader internazionali sono attesi sabato alla Basilica di San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Tra i partecipanti confermati spiccano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sarà accompagnato dalla first lady Melania, come annunciato su Truth.

“Siamo onorati di rendere omaggio a Papa Francesco”, ha scritto Trump. “Era un uomo buono, ha lavorato duro, amava il mondo”, ha ancora commentato il capo della Casa Bianca. Alla cerimonia funebre saranno presenti i massimi vertici di Bruxelles, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola.

Il presidente brasiliano Luiz Inßcio Lula da Silva parteciperà con la moglie Janja, secondo quanto rende noto il Palacio do Planalto. Dall’Europa arriveranno il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, il presidente francese Emmanuel Macron, e i reali belgi, re Filippo e la regina Matilde, come annunciato dal Palazzo Reale.

Il Regno Unito potrebbe essere rappresentato dal principe William, secondo il parere dell’esperto reale, Ian Pelham Turner, interpellato da Fox News Digital. Lo stesso Carlo III partecipò, in qualità di Principe e primo in linea di successione al trono, ai funerali di Giovanni Paolo II nel 2005. Il sovrano, che ha incontrato Papa Francesco lo scorso 9 aprile, nella giornata di ieri ha espresso “profondo dolore” per la scomparsa del Santo Padre. L’Argentina sarà rappresentata dal presidente Javier Milei, che ha sospeso l’agenda ufficiale per essere presente.

Nella giornata di ieri Milei, alla notizia della morte di Bergoglio, ha ricordato “il primo argentino che ha guidato la Chiesa cattolica”, precisando che lo ha fatto con “dedizione e amore”. Per l’Ucraina sarà presente il presidente, Volodymyr Zelensky, che ieri ha ricordato come il Papa abbia “pregato per la pace in Ucraina e per gli ucraini”. Zelensky si è inoltre detto addolorato “insieme ai cattolici e a tutti i cristiani che hanno guardato a Papa Francesco per un sostegno spirituale”.

Sarà invece assente il presidente russo Vladimir Putin, come confermato dal Cremlino tramite il portavoce Dmitry Peskov. Putin, su cui pende un mandato di cattura internazionale del Tribunale dell’Aja, invierà un rappresentante in sua vece. Nella giornata di ieri il presidente russo ha definito Papa Francesco un ”grande difensore della giustizia e dell’umanità” in una lettera di condoglianze inviata al Camerlengo di Santa Romana Chiesa, cardinale Kevin Farrell. “Ho avuto l’opportunità di comunicare con questa persona eccezionale in molte occasioni e conserverò per sempre il ricordo più luminoso di lui”, ha aggiunto.

Dal Marocco, il cardinale Cristóbal López Romero ha riferito che re Mohammed VI, per motivi di salute, potrebbe inviare il figlio, il principe ereditario Moulay Hassan. Taiwan invierà una delegazione di alto livello, con il presidente Lai Ching-te che ha espresso cordoglio a nome della nazione, sottolineando i legami con la Santa Sede. Pechino, dopo un giorno di silenzio, ha rilasciato un messaggio tramite il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, in cui auspica un miglioramento delle relazioni con la Santa Sede pur ammettendo che “negli ultimi anni, Cina e Vaticano hanno mantenuto contatti costruttivi e intrattenuto scambi amichevoli”.

– Foto IPA Agency –

