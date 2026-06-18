Aggressione brutale nel centro di Tivoli, misure cautelari per tre giovani

ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri della Stazione di Tivoli hanno eseguito un’ordinanza che dispone la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con il divieto di uscire dalla propria abitazione nell’arco serale e notturno, emesso dal gip di Tivoli su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 20enne con precedenti e di un 18enne incensurato, in quanto gravemente indiziati del delitto di lesioni pluriaggravate in concorso, unitamente ad un 23enne incensurato, che è stato deferito in stato di libertà.

In particolare, il provvedimento cautelare condivide appieno il quadro probatorio raccolto nel corso dell’attività di indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Tivoli, a seguito di una feroce aggressione avvenuta nel cuore della notte di Ognissanti del 1° novembre scorso, nella centralissima Piazza Santa Croce, in corrispondenza dei luoghi di ritrovo della movida giovanile.

In quella circostanza, infatti, due 36enni e un 34enne, a margine di una discussione originata per futili motivi, erano stati accerchiati e brutalmente aggrediti da un branco di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 24 anni, che hanno procurato loro delle gravi lesioni consistite i n fratture e traumi a l volto. Le indagini dei militari dell’Arma hanno consentito di ricostruire compiutamente la dinamica e di identificare i tre principali autori, due dei quali oggi colpiti dalla menzionata misura cautelare.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).