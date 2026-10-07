Lavoro, nasce Mondadori Academy Forum Orienta

ROMA (ITALPRESS) - Nasce Mondadori Academy Forum Orienta, ideato per mettere in contatto in modo permanente studenti, docenti, mondo accademico e imprese. Realizzato da Mondadori Media insieme ai brand di divulgazione Focus e Focus Scuola, e con la partnership digitale di UniversityBox, il progetto si inserisce in un contesto socio-demografico ben preciso e legato alla stretta attualità: la crescita della percentuale dei NEET, i giovani italiani che non studiano, non lavorano e non hanno una formazione specifica. “Mondadori forma da più di cent’anni generazioni di ragazzi, c’è una percentuale elevata di studenti che usano i nostri libri e vogliamo andare a colmare il bisogno di orientamento che sta crescendo di pari passo con l’incremento dell’offerta formativa che ogni anno si arricchisce”, afferma l’amministratore delegato di Mondadori Media, Carlo Mandelli. mec/mgg/gsl