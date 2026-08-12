Lavoratori in nero e irregolari nel Vibonese, multe per mezzo milione di euro

VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Vibo Valentia, nel corso di controlli contro il lavoro nero e irregolare, nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 luglio ha eseguito 16 accertamenti in attività commerciali operanti in diversi settori economici. Elevate multe per mezzo milione di euro. Le Fiamme gialle hanno identificato complessivamente 98 lavoratori. I successivi approfondimenti hanno consentito di individuare 30 lavoratori completamente “in nero”, impiegati in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e, pertanto, privi delle più elementari tutele previste in loro favore. In ulteriori 13 casi, invece, l’impiego dei lavoratori è risultato irregolare.

Tra le situazioni maggiormente riscontrate figurano rapporti formalmente instaurati a tempo parziale dietro i quali si celava, in realtà, un impiego a tempo pieno a fronte di una retribuzione inferiore a quella dovuta, nonché periodi di prova svolti completamente “in nero”. Con l’avvio della stagione estiva, una particolare attenzione è stata rivolta anche alle imprese operanti nel settore turistico. In uno degli interventi eseguiti nei confronti di uno stabilimento balneare sono state applicate sanzioni che oscillano da un minimo di 20 mila a un massimo di 117 mila euro. Nel corso degli interventi sono state rilevate anche violazioni dell’obbligo di trasparenza nella corresponsione degli stipendi, che impone il pagamento delle retribuzioni attraverso modalità tracciabili. Alla luce delle irregolarità riscontrate l’Ispettorato del Lavoro ha disposto l’immediata sospensione dell’attività commerciale nei confronti di 6 aziende, mentre, in un ulteriore caso di maggiore gravità, l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia ha disposto la cessazione definitiva dell’attività esercitata.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).