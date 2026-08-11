34enne morto dopo una rissa davanti a una discoteca nel Cosentino, fermate due persone

COSENZA (ITALPRESS) – Due persone sono state fermate per la morte di Antonio Perrotta, un 34enne che ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in una violenta rissa all’esterno di una discoteca di Sangineto, la notte tra l’8 e il 9 agosto a Diamante, in provincia di Cosenza. La vittima, originario di Fuscaldo, nella struttura svolgeva mansioni legate alla sicurezza.

La procura di Paola (Dimante) ha emesso il decreto al termine delle indagini svolte dalla Polizia di Stato, nello specifico la Squadra Mobile di Cosenza, e dell’Arma dei Carabinieri, nello specifico Compagnia dei Carabinieri di Paola e di Scalea. Nei confronti dei due sono stato isolati “elementi gravemente indiziari circa il presunto coinvolgimento” nell’omicidio scrive in una nota la Procura.

– foto Procura di Paola –

(ITALPRESS).