ROMA (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta in Paraguay, l’Argentina si riscatta prontamente nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026, che si disputeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico. Sul prato dell’Estadio Alberto J. Armando di Buenos Aires, i campioni del mondo in carica hanno piegato per 1-0 il Perù con il solito Lautaro Martinez, in gol al 55′ su assist di Leo Messi. Per il capitano nerazzurro si tratta del 32esimo centro in nazionale: raggiunto un mito come Maradona al quinto posto dei bomber della Seleccion. Ingresso al 90′ per il centrocampista della Roma Leandro Paredes, solo panchina per l’attaccante della Lazio Taty Castillanos. Tra gli ospiti, in campo al 64′ la punta del Cagliari Gianluca Lapadula. In classifica l’Albiceleste di Scaloni, trionfatrice nell’ultima Copa America, guida con 25 punti (8 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte), mentre la selezione di Fossati è fanalino di coda a quota 7. L’Argentina allunga in testa in virtù del pareggio della seconda della classe, l’Uruguay, che impatta all’Estadio Fonte Nova di Salvador contro il Brasile, fermato sull’1-1. La Celeste passa al 55′ con una rete del madridista Federico Valverde, la Selecao risponde al 62′ con l’ex Roma e Fiorentina Gerson. Titolari in difesa, sui due fronti, lo juventino Danilo e il napoletano Mathias Olivera. La selezione di Bielsa è dunque seconda con 20 punti, quella di Junior quinta con 18. Sesta piazza (17) per il Paraguay, che pareggia per 2-2 in Bolivia, settima (13) e al momento qualificata per il play-off. A El Alto, padroni di casa avanti al 15′ con Vaca Moreno, ospiti sul pari al 71′ con Almiron, nuovo vantaggio Bolivia all’80’ con un rigore di Miguelito e definitivo 2-2 nel recupero di Enciso. Nonostante l’espulsione di Hincapie al 34′, l’Ecuador espugna per 1-0 l’Estadio Metropolitano Roberto Melendez di Barranquilla piegando la Colombia padrona di casa (titolare in difesa il bolognese Jhon Lucumi, solo panchina per il cagliaritano Yerri Mina) con la rete decisiva di Valencia dopo 7′. Un successo che permette all’Ecuador di soffiare la terza posizione in graduatoria proprio alla Colombia, ora quarta (entrambe con 19 punti). Una doppietta di Cepeda lancia il Cile, che all’Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos di Santiago del Cile si sbarazza del Venezuela per 4-2. Ospiti in vantaggio al 13′ con Savarino, Eduardo Vargas impatta al 20′; Venezuela ancora avanti al 22′ con Ramirez, un autogol di Rincon al 29′ vale il 2-2 cileno prima del 3-2 firmato da Cepeda, che concede il bis al 47′.

Classifica: Argentina 25 punti; Uruguay 20; Ecuador, Colombia 19; Brasile 18; Paraguay 17; Bolivia 13; Venezuela 12; Cile 9; Perù 7.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

