Laura Pausini riceverà il Billboard Latin Music Awards 2025: “Per me è un vero regalo”

MILANO (ITALPRESS) – Laura Pausini aggiunge al suo palmarés un altro grandissimo riconoscimento internazionale. Durante i Billboard Latin Music Awards 2025 riceverà infatti il prestigioso Billboard Icon Award, consolidando il suo status di artista tra le più influenti di tutti i tempi. La cerimonia di premiazione più longeva e prestigiosa della musica latina si svolgerà il prossimo giovedì 23 ottobre dal James L. Knight Center di Miami.

Il Billboard Icon Award è conferito agli artisti che vantano una carriera di grande rilievo per la musica contemporanea, e che si sono affermati come personalità più illustri del proprio genere, celebrati a livello mondiale per aver raggiunto un successo sia musicale che commerciale.

“Ciò che mi emoziona di più – commenta Laura Pausini – è che questo riconoscimento arriva proprio nell’anno in cui, prima ancora di sapere che l’avrei ricevuto, avevo già deciso di lanciare un album tributo ai grandi cantautori della Spagna e dell’America Latina. È la prima volta che canto e arrangio canzoni che non sono scritte da me né del mio stile, ma che interpreto con il mio marchio, come tributo a quel repertorio così emblematico della nostra musica. Sono onorata di ricevere la notizia di questo premio, è un vero regalo”.

