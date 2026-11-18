Latina, scoperto laboratorio clandestino di bombe carta

LATINA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Latina hanno individuato un laboratorio e un deposito clandestino di esplosivi, rispettivamente a Latina e a Veroli, e sequestrato, nel complesso, circa sei quintali di «bombe carta» e materiale esplosivo. Un uomo è stato arrestato per i reati di produzione e detenzione di esplosivi. mgg/