L’assessore Zacchinato incontra la presidente di Viveracqua Monica Manto

VENEZIA (ITALPRESS) – “L’incontro di questa mattina con Monica Manto, Presidente di Viveracqua, ha rappresentato un importante momento di confronto per delineare gli obiettivi strategici del sistema idrico integrato veneto. Al centro del colloquio, la governance del settore e il necessario coordinamento tra la pianificazione regionale e l’operatività dei 12 gestori pubblici, con l’obiettivo di elevare ulteriormente l’efficienza del servizio reso ai cittadini. Abbiamo approfondito l’aggiornamento del MOSAV, strumento cardine per la sicurezza acquedottistica regionale, definendo le linee d’azione per il prossimo quinquennio di legislatura. È fondamentale agire in sinergia per garantire una rete idrica moderna efficiente. La collaborazione tra la Regione e i gestori locali è la chiave per trasformare le infrastrutture idriche in un asset strategico per la sostenibilità e lo sviluppo economico del nostro territorio”. Lo ha detto l’Assessore regionale alla Pianificazione strategica e infrastrutturale, governance del servizio idrico integrato e della risorsa idrica, Marco Zecchinato, che questa mattina a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, ha incontrato la Presidente di Viveracqua, Monica Manto.

