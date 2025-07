L’Asp di Siracusa ricorda le vittime di mafia e promuove la donazione del sangue

SIRACUSA (ITALPRESS) – “Dal sangue versato al sangue donato”. All’ospedale Umberto I di Siracusa il ricordo delle vittime della mafia è diventato una grande occasione di sensibilizzazione per la donazione di sangue.

Su iniziativa promossa dall’Asp di Siracusa, in collaborazione con l’Avis e con l’associazione Donatorinati, nell’area prospicente la pineta dell’ospedale Umberto I di Siracusa si è svolta la cerimonia di commemorazione delle vittime di mafia e di promozione della donazione del sangue, con la scopertura delle nuove targhe nominative, già collocate dall’Avis comunale di Siracusa nel 1993 ai piedi delle piante d’alloro e restaurate, dedicate alle vittime delle stragi di Capaci, via D’Amelio, al giudice Rosario Livatino, al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Emanuela Setti Carraro e al professore Paolo Giaccone.

La cerimonia, avvenuta alla presenza delle autorità civili e militari della provincia, è rientrata nelle giornate previste con decreto del presidente della Regione in occasione degli anniversari di tre stragi per mano mafiosa, per ricordare le vittime e promuovere la donazione del sangue e del plasma in tutta l’Isola.

“E’ una giornata importante – ha dichiarato Alessandro Caltagirone, direttore generale dell’Asp di Siracusa -, perché parliamo anche dei grandi risultati ottenuti in questa provincia per quanto riguarda la donazione di sangue. Va considerato, infatti, che riusciamo anche a donare sacche di sangue ad altre province per arrivare ad un’autosufficienza regionale”. “Noi- ha aggiunto Francesco Giuffrida, presidente associazione Donatorinati della polizia di Stato di Siracusa – siamo in prima linea per la raccolta di sangue partendo dal sacrificio dei nostri colleghi che hanno perso la propria vita per il Paese. Cerchiamo di sensibilizzare tutta la comunità sull’importanza della donazione di sangue per dare vita a persone che hanno bisogno”.

