PALERMO (ITALPRESS) – Servizi sanitari e ambulatori specialistici entrano ufficialmente in funzione da oggi nelle Case della Comunità di Cinisi e Capaci. L’Asp di Palermo ha attivato i due presìdi della sanità territoriale realizzati con fondi del PNRR – Missione 6 Salute, rendendo operativi i servizi previsti dal nuovo modello di assistenza di prossimità. L’investimento complessivo per le due strutture supera un milione di euro ed è stato destinato a interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia e impiantistica, oltre che alla dotazione di arredi, attrezzature e servizi tecnici.

“Ancor prima della cerimonia di inaugurazione, che tradizionalmente accompagna l’apertura di queste strutture – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – le Case della Comunità di Cinisi e Capaci entrano oggi ufficialmente in funzione, mettendo subito a disposizione dei cittadini servizi e ambulatori. Un ringraziamento va a tutti gli operatori aziendali, ai medici di medicina generale, al responsabile del Distretto e alle amministrazioni comunali per il supporto già assicurato e per quello che continueranno a garantire alle attività sanitarie e socio-assistenziali che si svolgeranno nelle Case della Comunità”.

Con l’entrata in funzione delle due nuove sedi salgono a sei le Case della Comunità attivate dall’Asp di Palermo, dopo quelle di Godrano, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia e Monreale. La struttura di Cinisi si sviluppa su una superficie complessiva di 768 metri quadrati, articolata su due piani e un seminterrato, per un investimento di 665.204 euro. Sono attivi da oggi i servizi di Continuità assistenziale, CUP (Centro Unificato di Prenotazione), PUA (Punto Unico di Accesso), Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), Anagrafe assistiti, Protesica e integrativa. Ampia anche l’offerta specialistica dell’attività ambulatoriale nell’arco della settimana con: Nefrologia, Endocrinologia, Dermatologia, Cardiologia e Ortopedia. Ogni mercoledì sarà operativo un centro prelievi e il sabato (mattina e pomeriggio l’ambulatorio infermieriestico).

La Casa della Comunità di Capaci si sviluppa su un unico piano per una superficie complessiva di 240 metri quadrati, con un investimento di 377.473,11 euro. Sono operativi la postazione 118, di Continuità assistenziale, CUP (Centro Unificato di Prenotazione), PUA (Punto Unico di Accesso), Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), Anagrafe assistiti, Protesica e integrativa. L’offerta ambulatoriale specialistica comprende nell’arco della settimana: Fisiatria, Geriatria, Neurologia, Nefrologia, Reumatologia, Ortopedia. Attivo ogni martedì il centro prelievi, mentre il venerdì pomeriggio ed il sabato per l’intera giornata l’ambulatorio infermieristico.

“Stiamo costruendo una rete territoriale moderna e capillare – ha aggiunto Firenze – una rete che avvicina concretamente i servizi ai cittadini, riduce il ricorso improprio agli ospedali e punta alla completa presa in carico dei pazienti, soprattutto quelli cronici e fragili”. Come da cronoprogramma, nelle prossime settimane si procederà all’attivazione di altre Case della comunità e Ospedali di comunità, strutture realizzate con fondi del PNRR.

– Foto Asp Palermo –

(ITALPRESS).