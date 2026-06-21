Home Video News Xinhua Lascia volare l’immaginazione a Shanghai per l’International Film Festival
Lascia volare l’immaginazione a Shanghai per l’International Film Festival
SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - A giugno, Shanghai ha accolto come da programma la sua stagione annuale del festival del cinema. Durante il 28esimo Shanghai International Film Festival, la magia del cinema esce dai grandi schermi, trasformando l'intera città in un vasto "set cinematografico". Passeggiando per Shanghai, si ha la sensazione di essere entrati direttamente in un film. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)