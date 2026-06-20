Cina: alla scoperta del fascino dei film nei vecchi cinema di Shanghai

Con oltre 420 film attualmente proiettati a rotazione in 47 cinema in tutta la città, il 28esimo Shanghai International Film Festival è in pieno svolgimento. Sono proprio questi cinema storici, intrisi del patrimonio cinematografico della città, a dare gli strati di significato più profondi a questa celebrazione del cinema. Questi cinema storici di Shanghai stanno esplorando modelli definiti "movie+", offrendo film abbinati a merchandising creativo, mostre e ristorazione, e organizzando al tempo stesso attività di educazione artistica al di fuori degli orari di proiezione. Tutto questo offre al pubblico esperienze offline molto più ricche, oltre lo schermo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)