Cina: funzionario tunisino elogia il turismo dello Xizang

"Tutto è ben conservato. Questo è vero turismo ecologico e responsabile", ha dichiarato un funzionario tunisino durante la sua prima visita nello Xizang, nel sud-ovest della Cina. Ha aggiunto che l'integrazione tra popolazione locale e sviluppo economico nello Xizang è una storia di successo che merita di essere condivisa. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ads (Fonte video: Xinhua)