Cina: solstizio d’estate, giorno più lungo dell’anno e caldo in aumento

Cina: solstizio d’estate, giorno più lungo dell’anno e caldo in aumento

Il solstizio d'estate (Xiazhi), il decimo dei 24 termini solari cinesi, cade quest'anno il 21 giugno, segnando il giorno più lungo e la notte più breve nell'emisfero settentrionale. Radicato nell'antica saggezza, Xiazhi unisce astronomia e vita quotidiana, incoraggiando ad alzarsi presto, riposare nelle ore centrali della giornata, idratarsi adeguatamente e seguire una routine più leggera per restare in sintonia con la stagione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ ads (Fonte video: Xinhua)