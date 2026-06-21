Cina: Ceo Novo Nordisk, Paese sempre più centrale per strategia globale

La Cina sta diventando sempre più centrale nella strategia globale di Novo Nordisk. In un'intervista a Xinhua, il presidente e CEO Mike Doustdar ha sottolineato il ruolo crescente della Cina nell'innovazione, nella collaborazione in ricerca e sviluppo e nelle attività globali dell'azienda: dal lancio globale di un prodotto storico al contributo di idee e competenze che potrebbero portare benefici ad altri mercati. (XINHUA/ITALPRESS) adsmec/ (Fonte video: Xinhua)