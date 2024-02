ROMA (ITALPRESS) – L’Aquila 1927 presenterà a livello nazionale la propria campagna di Equity Crowdfunding, proponendo un modello innovativo di fare calcio, basato sull’azionariato popolare. La conferenza stampa è in programma lunedì 4 marzo a Roma nella cornice della Sala The LVG Plaza, nell’Hub di LVenture Group. A presentare il progetto personalità del mondo dello sport, delle istituzioni e dell’economia che dialogheranno sul “Modello L’Aquila” e sulla campagna che si appresta a partire sulla piattaforma Mamacrowd. Moderati dal giornalista Xavier Jacobelli, editorialista del Corriere dello Sport, TuttoSport e commentatore RaiSport, interverranno: Francesco Righetti, direttore innovation center di Phoenix Capital – Global Advisor, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Francesco Ghirelli, presidente onorario de “L’Aquila 1927”, Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti (LND), Carlo Cottarelli, economista e docente universitario, Goffredo Juchich, amministratore de “L’Aquila 1927”, Guido Quintino Liris, senatore della Repubblica e l’onorevole Gianni Letta. Tra gli invitati anche il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]