ROMA (ITALPRESS) – Nel cuore della sua città natale, Lancia ha dato il via alla 44ª edizione del Torino Film Festival, unendo il mondo del cinema, l’eleganza italiana e oltre un secolo di patrimonio automobilistico. Nuova Lancia Gamma e Lancia Ypsilon hanno accompagnato le star e i protagonisti della scena cinematografica internazionale alla Serata d’Apertura presso il Teatro Regio di Torino, portando per le strade della città l’espressione contemporanea dell’eleganza italiana firmata Lancia. Anche il patrimonio storico di Lancia è stato protagonista della serata, con una parata di modelli iconici che ha celebrato i 120 anni di storia del marchio, culminata con l’arrivo di Arnaud Belloni, CEO dei brand FIAT, Abarth e Lancia, e di Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy, a bordo di una Lancia Aurelia B20 GT. “Lancia e il cinema. Eleganza in movimento.” è la mostra fotografica che celebra il legame tra il brand, il grande schermo e alcune delle più iconiche figure femminili del cinema. Un percorso narrativo che trova la sua cornice ideale nella 44ª edizione del Torino Film Festival, dedicata a Marilyn Monroe nel centenario della sua nascita.

La partnership si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il 120° anniversario di Lancia, una storia iniziata a Torino il 27 novembre 1906.

Lancia è stata protagonista della Serata d’Apertura della 44ª edizione del Torino Film Festival, celebrando il profondo legame che la unisce alla città di Torino attraverso il cinema, l’eleganza italiana e il proprio patrimonio automobilistico. In qualità di Automotive Partner di uno dei più prestigiosi eventi cinematografici italiani, riconosciuto per la sua spiccata vocazione internazionale, il marchio ha portato sul palcoscenico un racconto unico che ha saputo coniugare passato e presente.

Nella suggestiva cornice del Teatro Regio, il Festival ha accolto alcune delle personalità più autorevoli del cinema internazionale. John Travolta, Maria de Medeiros, Stephen Frears, Mike Newell e Margarethe von Trotta sono stati tra gli ospiti della cerimonia inaugurale, nel corso della quale sono stati assegnati i premi Stella della Mole. Nel corso della serata, Nuova Lancia Gamma e Lancia Ypsilon hanno accompagnato ospiti e star sul red carpet, portando nel cuore di Torino la visione contemporanea dell’eleganza italiana firmata Lancia. Due vetture differenti ma perfettamente complementari, accomunate da una stessa interpretazione contemporanea dei valori che definiscono il DNA del marchio: design ricercato, comfort, cura dei dettagli ed eleganza senza tempo. La Serata d’Apertura ha rappresentato anche un momento d’incontro tra il presente di Lancia e il suo straordinario patrimonio storico.

Una parata di vetture storiche Lancia provenienti da collezioni private ha arricchito ulteriormente la serata, celebrando modelli che hanno contribuito a scrivere i 120 anni di storia del marchio. Arnaud Belloni, CEO dei brand FIAT, Abarth e Lancia, insieme a Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy, hanno raggiunto la cerimonia a bordo di una Lancia Aurelia B20 GT, una delle più emblematiche espressioni della tradizione granturismo di Lancia, trasformando l’arrivo al Teatro Regio in un simbolico incontro tra il passato e il futuro del marchio.

Un tributo perfettamente coerente con il profondo rapporto che da decenni lega Lancia al mondo del cinema. Nel corso della sua storia, le vetture del marchio hanno spesso oltrepassato il ruolo di semplici mezzi di trasporto per diventare autentici elementi del racconto cinematografico. Emblematico il caso della Lancia Aurelia B24 Convertibile ne Il Sorpasso di Dino Risi (1962), al fianco di Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, in una delle pellicole più iconiche del cinema italiano. Un legame che si è consolidato nel tempo attraverso numerose produzioni, da Herbie al rally di Monte Carlo fino al recente Race for Glory – Audi vs. Lancia.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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