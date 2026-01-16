Lakers ko in casa, Boston espugna Miami, Oklahoma vince a Houston: il recap della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Pesante notte NBA per i Lakers, battuti in casa da Charlotte. Boston espugna Miami, mentre Oklahoma domina Houston. Bucks e Knicks subiscono pesanti sconfitte, in una serata ricca di colpi di scena.

Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per i Los Angeles Lakers, che crollano in casa contro Charlotte. 135-117 per gli Hornets, grazie a un LaMelo Ball da 30 punti, 6 rimbalzi e 11 assist. Californiani aggrappati al duo Doncic-James, che mettono insieme 68 dei 117 punti totalizzati dai gialloviola. I Miami Heat di Simone Fontecchio ko in casa contro Boston: 119-114 per i Celtics, che la vincono dopo aver rincorso per oltre tre quarti sfruttando i 39 punti in uscita dalla panchina di Anfernee Simons. Per Fontecchio 3 punti e 4 rimbalzi in 17 minuti sul parquet. Oklahoma corsara a Houston. In Texas finisce 111-91 per Thunder, che giocano un’ottima partita difensiva limitando l’azione del grande ex di giornata Kevin Durant (19 punti). Top scorer Shai Gilgeous-Alexander con 20 punti. Detroit la spunta su Phoenix in casa. 108-105 per i Pistons con un Duncan Robinson da 19 punti.

Niente da fare per i Suns, nonostante i 33 punti di Grayson Allen. San Antonio batte Milwaukee tra le proprie mura. 119-101 per gli Spurs, che piegano la resistenza dei Bucks grazie a un quarto quarto da 32-13. Doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi per Victor Wembanyama e 19 punti+10 assist per Stephon Castle. New York ko a San Francisco. Nella baia Golden State ha la meglio per 126-113 con il duo Butler-Curry che combina 59 punti e Moses Moody che ne aggiunge 21. 25 punti per Miles McBride, ma i Knicks perdono la settima nelle ultime nove. Dallas batte Utah 144-122 in casa. Assenti Cooper Flagg, Anthony Davis e Kyrie Irving, ci pensano Klay Thompson (26 punti) e Naji Marshall (22 punti) a trascinare i Mavs. Atlanta sconfitta a Portland 117-101. Shaedon Sharpe il migliore dei Trail Blazers con 24 punti e 9 rimbalzi. Hawks ko nonostante i 26 punti di Okongwu e i 20 del neo arrivato CJ McCollum.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).