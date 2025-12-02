Lakers e Nuggets ko nella notte Nba, bene i Cavs e gli Heat di Fontecchio

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la regular season di Nba. Dopo sette vittorie consecutive, si interrompe l’imbattibilità dei Los Angeles Lakers. I gialloviola si arrendono in casa a Phoenix. 125-108 per i Suns, trascinati dai 33 punti di Dillon Brooks. Alla franchigia californiana non bastano i 38 punti+11 rimbalzi+5 assist del solito Luka Doncic. Denver si fa sorprendere sul suo parquet da Dallas. 131-121 per i Mavericks, che ritrovano un Anthony Davis da 32 punti e 13 rimbalzi. Bene anche il rookie Cooper Flagg (24 punti+8 rimbalzi). 29 punti, 20 rimbalzi e 13 assist per Nikola Jokic, ma i Nuggets perdono la terza nelle ultime cinque. Miami doma i Los Angeles Clippers in casa. In Florida finisce 140-123 per gli Heat, che mandano ben quattro giocatori in doppia cifra. Norman Powell top scorer con 30 punti, lo seguono Bam Adebayo (27), Andrew Wiggins (22) e Tyler Herro (22). 21 minuti in campo per Simone Fontecchio, che mette a referto 7 punti, 4 rimbalzi d 2 assist con percentuali non esaltanti al tiro (29% dal campo. 36 punti per Kawhi Leonard, ma i Clippers perdono la quinta in fila.

Houston cede a Utah: 133-125 il punteggio in favore dei Jazz, che riscattano la sconfitta di due giorni prima sempre contro la squadra di Udoka. Lauri Markannen e Keyonte George combinano 57 punti (29+28). Kevin Durant (32 punti+9 rimbalzi) e Alperen Sengun (31 punti+14 assist) sono gli ultimi ad arrendersi, ma i Rockets si fermano dopo tre successi in fila. Nonostante il rientro di Giannis Antetokounmpo, Milwaukee perde a Washington. 129-126 per i Wizards che, dopo aver inseguito per tre quarti di match, piazzano la zampata decisiva nel finale con CJ McCollum (28 punti+5 assist). Sono 26 punti+7 rimbalzi per Antetokounmpo, che non riesce ad evitare ai Bucks l’ottava sconfitta nelle ultime dieci. Importante successo esterno dei Cleveland Cavaliers, poi, che dominano sul parquet di Indiana 135-119. 43 punti+9 rimbalzi per Donovan Mitchell e 27 punti+11 rimbalzi per Jaylon Tyson. Detroit, infine, la spunta su Atlanta 99-98 e si conferma in vetta alla Eastern Conference. 21 punti+11 rimbalzi per Jalen Duren e 18+8+8 per Cade Cunningham, autore dei due canestri decisivi nell’ultimo intenso minuto di gioco.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).