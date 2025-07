L’agroalimentare siciliano fa rotta su Seoul e apre nuovi mercati

PALERMO (ITALPRESS) – Un’occasione strategica per le aziende siciliane per entrare o consolidare la propria presenza in uno dei mercati più dinamici dell’Estremo Oriente. Questo l’obiettivo della proficua partecipazione di 13 aziende siciliane al Seoul Food & Hotel, una delle principali fiere internazionali dell’agroalimentare e dell’ospitalità in Asia, organizzata ogni anno a Seoul, in Corea del Sud.

L’edizione 2025 si è svolta dal 10 al 13 giugno e ha costituito un’opportunità significativa e per le imprese del settore agroalimentare, in particolare quelle che puntano all’internazionalizzazione e all’ingresso nel mercato asiatico, fortemente competitivo e in costante crescita.

Nell’ambito del Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027, Azione 1.3.3 – Sostegno alle MPMI per la crescita sui mercati internazionali, il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive ha promosso la partecipazione di micro, piccole e medie imprese siciliane a questa importante manifestazione fieristica.

La partecipazione è stata realizzata attraverso un progetto coordinato (PRATT 43437), con l’obiettivo di: valorizzare i prodotti agroalimentari siciliani sul mercato asiatico; favorire l’export e la creazione di nuovi contatti commerciali. Queste le imprese ammesse a partecipare: Taste of sicily, Frantoi Covato, Oleificio San Calogero Di Santangelo Giuseppe & C., Citroglobe, Azienda Agroalimentare Seidita, Cavataio Paolo, I Peccatucci Di Mamma Andrea, Caraci, Arancine Siciliane, Cosvap – Distretto Della Pesca E Crescita Blu, Le Dolcezze Della Valle Dei Templi di Maria Teresa Schembri, Allia Di Alfredo Allia & C., Azienda Agricola Francesco Noto.

Le aziende selezionate coprono un’ampia gamma dell’agroalimentare siciliano: olio, agrumi, conserve, dolci, gastronomia, preparati ittici, ecc. La Corea del Sud è un mercato altamente esigente e raffinato, molto aperto alle eccellenze enogastronomiche europee, soprattutto italiane.

I consumatori sudcoreani sono molto sensibili alla qualità, alla sicurezza alimentare, al packaging e alla narrazione dei prodotti. Seoul Food & Hotel si configura quindi come un vero e proprio ponte commerciale tra produttori occidentali e buyer asiatici: supermercati, catene di hotel, ristoranti gourmet, importatori e distributori. L’obiettivo non era solo vendere, ma anche fare branding territoriale: promuovere l’immagine della Sicilia come terra di autenticità, biodiversità e tradizione culinaria. Seoul Food & Hotel diventa così un banco di prova concreto per l’internazionalizzazione delle eccellenze locali, sostenuta anche da investimenti pubblici regionali ed europei.

