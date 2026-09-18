Laboratorio per realizzare armi con stampante 3D, 27enne arrestato nel Catanese

CATANIA (ITALPRESS) - Un laboratorio per la produzione di "armi fantasma" realizzate con stampanti 3D e un ingente quantitativo di droghe, anche sintetiche: è quanto scoperto dalla Polizia di Stato a San Giovanni La Punta, nel Catanese, nell'ambito di un'operazione condotta dagli agenti della Squadra Mobile che ha portato all'arresto di un 27enne. Nel garage in uso al giovane, i poliziotti hanno sequestrato una stampante 3D professionale a resina, file per la modellazione tridimensionale di armi e diverse componenti in plastica prive di matricola e non tracciabili, in grado di sparare se riassemblate con elementi meccanici. Nel locale è stata trovata anche una pistola lanciarazzi calibro 22 con 42 cartucce a salve. In casa e nel giardino del 27enne le forze dell'ordine, con l'aiuto delle unità cinofile, hanno poi rinvenuto una cassetta metallica con vari tipi di stupefacente: 163 grammi di ketamina, circa 100 grammi di hashish, cristalli di MDMA e della rara droga sintetica "jungle spice", oltre a marijuana, bilancini di precisione e un'agendina con nomi di clienti e incassi. Sequestrata anche la somma di 5.630 euro in contanti. L'uomo è stato trasferito in carcere su disposizione dell'Autorità Giudiziaria con le accuse di detenzione illegale di armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. pc/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)