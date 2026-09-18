Automotive, investimenti e innovazione chiave per un’industria leader in Ue

Automotive, investimenti e innovazione chiave per un’industria leader in Ue

ROMA (ITALPRESS) - "L'automotive sta cambiando pelle. E' il secondo settore industriale per investimenti di intelligenza artificiale. L'Europa, se perde la leadership nell'innovazione dell'automotive perde un asset indispensabile per il suo futuro industriale". A dirlo Francesco Zirpoli, professore ordinario all'Università Ca' Foscari Venezia e direttore del Centro CAMI, nel corso di Focus ESG, format tv dell'Agenzia Italpress. fsc/gsl