Grid congestion dovuta all’IA, un problema sempre più attuale

VENEZIA (ITALPRESS) - "Il tema della grid congestion e poi delle soluzioni che si stanno sperimentando in California fanno leva sulla rete, sui dati e sull'intelligenza artificiale. Ovviamente è qualcosa che va seguito con molta attenzione e infatti anche come centro di competenza TranspArEEnS ce ne stiamo occupando." A dirlo la professoressa Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e centro TranspArEEnS, nel corso di Focus ESG, format tv dell'Agenzia Italpress. fsc/gsl