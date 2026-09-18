Colonnine auto elettriche, prezzi in discesa e in arrivo nuove semplificazioni

ROMA (ITALPRESS) - "Non bisogna fare un confronto esattamente euro al kWh con euro al litro. Ma bisogna capire quanto costa caricare un'auto a chilometro. Avremo una semplificazione che è fondamentale perché oggi bisogna aiutare le persone a ricaricare più facilmente". A dirlo Fabio Pressi - Ceo A2A Mobility e presidente di Motus-E, nel corso di Focus ESG, format tv dell'Agenzia Italpress. fsc/gsl