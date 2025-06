La Vuelta 2025 partirà per la prima volta dal Piemonte

TORINO (ITALPRESS) – Per la prima volta nella sua storia la Vuelta arriva in Italia e saranno Torino e il Piemonte, a fine agosto, a ospitare le prime quattro tappe di una delle corse più prestigiose del ciclismo mondiale.

La gara spagnola è stata presentata questa mattina al Grattacielo Piemonte insieme al presidente della Regione, Alberto Cirio, e al sindaco del capoluogo torinese Stefano Lo Russo.

Dopo la Grand Départ del Tour de France e la partenza del Giro d’Italia, per il territorio si completa un trittico di eventi di alto livello. La prima tappa della “Salida Oficial” della Vuelta 2025, lunga 189 km, prenderà il via sabato 23 agosto dalla Reggia di Venaria Reale. Dopo la partenza ufficiale, il Km 0 sarà fissato a Torino, al Motovelodromo, proprio davanti al monumento intitolato a Fausto Coppi.

Il percorso attraverserà alcune delle zone più suggestive del Piemonte come Torino, l’Eporediese, Biella e il Vercellese, per poi entrare nella provincia di Novara, fino a raggiungere le sponde del Lago Maggiore e concludersi nella città di San Gaudenzio.

Il 24 agosto, la seconda tappa lunga 160 km partirà da Alba e attraverserà le colline del Roero e del Cuneese, per concludersi con la salita verso Limone Piemonte, a 1881 metri di altitudine. Sarà questo il primo vero test per i corridori in lotta per la classifica, con un finale duro in salita.

La terza tappa, il 25 agosto, partirà da San Maurizio Canavese per arrivare a Ceres. Si tratta di 135 km con alcuni saliscendi, un Gran Premio della Montagna a Castelnuovo Nigra e un passaggio nelle Valli di Lanzo. La quarta e ultima tappa del 26 agosto, di 207 km, accompagnerà la corsa oltre le Alpi e proporrà altre montagne, affrontando per primo il Monginevro: si partirà da Susa per attraversare Exilles, Cesana e Claviere.

“Ospitare la partenza ufficiale della Vuelta rappresenta per il Piemonte un’occasione straordinaria di visibilità globale e un riconoscimento al nostro impegno nel promuovere lo sport e il territorio – dice il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – Sarà un evento che unirà sport, cultura e turismo, capace di valorizzare le nostre bellezze naturali, storiche ed enogastronomiche, offrendo a milioni di spettatori nel mondo la possibilità di scoprire il Piemonte in tutta la sua unicità”.

