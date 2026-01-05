La tripla di Booker stende Oklahoma nella notte Nba, Doncic lancia i Lakers

ROMA (ITALPRESS) – Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive della capolista della Western Conference di Nba. Gli Oklahoma City Thunder, infatti, cadono sul campo dei Phoenix Suns per 108-105 sotto i colpi di Devin Booker, autore di una prestazione da 24 punti, 6 rimbalzi e 9 assist ma, soprattutto, della tripla quasi sulla sirena che vale la vittoria. Decisivo anche l’apporto di Jordan Goodwin, che realizza 26 punti dalla panchina, mentre ai Thunder non bastano i 23 punti di un ottimo Jalen Williams (69% dal campo); sottotono la prestazione di Shai Gilgeous-Alexander (25 punti con il 36% dal campo). Nel rematch dopo appena due giorni, i Los Angeles Lakers battono di nuovo i Memphis Grizzlies trascinati dal solito Luka Doncic, che nonostante il 4/10 da tre chiude la partita con 36 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. Dopo una prima parte di partita in cui a comandare sono stati gli ospiti, i Lakers hanno sistemato le cose nel terzo quarto per poi piazzare l’accelerata definitiva nell’ultimo parziale, fino al 120-114 finale. Da segnalare anche i 26 punti di LeBron James (con 10 assist) e di Jake Laravia. Ancora più dominante la prestazione dei Minnesota Timberwolves, che, come da pronostico, si impongono sul campo dei Washington Wizards con un netto 115-141 raccogliendo la terza vittoria nelle ultime quattro partite.

Sugli scudi Anthony Edwards con 35 punti, a cui si aggiungono i 22 di Julius Randle e i 18, con 14 assist, di Rudy Gobert. Sono invece cinque negli ultimi sette gli incontri vinti dai Milwaukee Bucks, che passano per 98-115 sul campo dei Sacramento Kings con uno straripante Giannis Antetokounmpo da 37 punti (76% dal campo) e 11 rimbalzi, oltre alla doppia doppia di Kevin Porter con 25 punti e 10 assist. Vittoria esterna anche per i Detroit Pistons per 110-114 sul campo dei Cleveland Cavaliers, mentre vincono in casa gli Orlando Magic (135-127 contro gli Indiana Pacers), i Brooklyn Nets (127-115 contro i Denver Nuggets) e i Miami Heat (125-106 contro i New Orleans Pelicans).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).