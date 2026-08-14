La Sardegna nella morsa degli incendi, riprende vigore il rogo di Bortigiadas in Gallura

CAGLIARI (ITALPRESS) – Grosso spiegamento di mezzi per il Corpo Forestale e tutti gli altri operatori della macchina antincendi sarda quest’oggi. Sono stati segnalati infatti diversi roghi in varie zone dell’Isola, da Nord a Sud, con l’impiego massiccio di mezzi aerei. Il primo intervento riguarda il territorio comunale di Lei, in località Primaghe, dove è intervenuto un elicottero decollato dalla base operativa di Anela. Nell’intervento, oltre al Dos, è presente anche il GAUF, Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco, di Nuoro, a supporto delle operazioni.

Riprende poi vigore l’incendio di Bortigiadas, dove nel pomeriggio si è riattivato il focolaio sviluppatosi nella giornata di ieri in località Case La Fronti. Sul posto un elicottero del Corpo Forestale proveniente dalla base di Limbara, mentre a terra il coordinamento delle operazioni è affidato al Dos della Stazione Forestale di Calangianus.

Fiamme alte a Buddusò, in località M. Cucumiau. In questo caso è stato mobilitato un elicottero Super Puma proveniente dalla base di Alà dei Sardi. A Bultei, in località Sa Ucca de Joanne Prune, in azione un elicottero del Corpo Forestale decollato dalla base di Farcana. Il coordinamento delle attività di spegnimento è affidato al DOS della Stazione Forestale di Benetutti. Un incendio è stato segnalato anche nel Sud Sardegna, nel territorio di Villamassargia, in località Ex M. O. de Flumini. Mobilitato l’elicottero regionale della base di Iglesias.

– foto Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna –

(ITALPRESS).