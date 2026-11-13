Energia, Italia al quarto posto in Europa per autonomia

ROMA (ITALPRESS) - Italia ancora troppo dipendente dall’energia estera e in ritardo rispetto ai principali Paesi europei. Il nostro Paese si colloca al quarto posto su cinque nell’Indice di Autonomia Energetica, davanti soltanto alla Polonia. È quanto emerge dal primo Rapporto nazionale sulle strategie per l’indipendenza energetica di I-Com, presentato a Roma durante il Forum Indipendenza Energetica 2026. La dipendenza energetica dall’estero raggiunge il 73,9%, il valore più alto tra i Paesi analizzati, mentre il 95,2% del gas consumato viene importato. Una fonte che copre anche il 44,3% della produzione elettrica. Le rinnovabili rappresentano invece il 19,4% dei consumi finali, contro il 25,4% della Spagna. A pesare sulla competitività è anche il costo dell'elettricità per le imprese, che nel 2025 ha superato del 60% quello registrato sul mercato spagnolo. Il rapporto dedica un focus anche al Lazio, che presenta un quadro a due velocità. La Regione ha quasi raddoppiato il proprio obiettivo di nuova capacità rinnovabile, installando 2.685 megawatt tra il 2021 e il 2025, a fronte di un target di 1.346. Resta però il divario tra produzione e consumi: l'elettricità generata sul territorio copre meno del 40% del fabbisogno regionale. Anche la quota di rinnovabili sui consumi finali, all'11,3%, è la più bassa tra le Regioni analizzate. La sfida è quindi trasformare la crescita delle installazioni in una maggiore autonomia energetica. mgg/azn