Assolombarda, Biffi “Infrastrutture sono centrali per l’economia del territorio”

MILANO (ITALPRESS) - "Per l'economia del territorio i trasporti sono una delle infrastrutture centrali. Le infrastrutture sono la connection economica e sociale per le aziende e per la vita di ognuno di noi". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, a margine del centenario della quotazione di Fnm a Piazza Affari. "Cento anni di quotazioni in Borsa per Fnm è la testimonianza di un'azienda che funziona ed è capace di evolvere nel tempo, rimanendo protagonista, per oltre un secolo, in un settore molto strategico che connette infrastrutture e lega in modo molto stretto crescita economica e sociale, sapendosi trasformare anche sul fronte della sostenibilità e della nuova mobilità urbana per essere protagonista anche per i prossimi cento anni", ha aggiunto. "Noi abbiamo il nostro osservatorio Oti, nell'osservatorio 2026, purtroppo, gli interventi strutturali previsti sono in ritardo e questo significa anche un ritardo della crescita economica e del nostro Pil, proprio per la connessione che c'è tra l'efficienza delle infrastrutture e la crescita economica delle nostre aziende", ha concluso. (ITALPRESS). xu9/trl/gsl