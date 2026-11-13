Ponte sullo Stretto, Salvini “Se tutto verrà vidimato i lavori cominceranno a inizio 2027”

IPA89951561 - Milano, 20/10/26, Bosco della Musica, cerimonia di posa della prima pietra del Campus del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Milano 'Il Bosco della Musica' nel quartiere di Rogoredo In foto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini

ROMA (ITALPRESS) – “Sul Ponte sullo Stretto mancano gli ultimi due passaggi: Cipess e Corte dei Conti, un organismo terzo nel cui merito non mi permetto di entrare. Se tutto verrà vidimato, a inizio 2027 cominciamo con l’opera pubblica più ambiziosa dell’Occidente”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione del convegno organizzato da Ance “Programmiamo il futuro”.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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