Allarmi bomba, la circolare del Viminale: “Minaccia inattendibile se da mail seriali”

ROMA (ITALPRESS) – “In primo luogo, la ricezione di comunicazioni contenenti minacce alla sicurezza delle persone o delle strutture deve essere tempestivamente segnalata alle locali Forze di polizia, affinché possano essere svolte le verifiche richieste dal caso specifico e valutate le misure di sicurezza eventualmente occorrenti. In tale contesto, particolare rilievo dovrà essere attribuito alla natura della comunicazione e al riscontro di elementi idonei a confermarne la credibilità. E’ da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari”. È una delle indicazioni contenute nella circolare del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, inviata a prefetti, questori e vertici delle forze dell’ordine, dopo l’ondata di finti allarmi bomba arrivati per e-mail alle scuole.

“Ciò, salvo che emergano specifici e ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione, anche mediante impianti di videosorveglianza, di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia – prosegue la circolare -, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione”.

“Nel caso in cui emergano elementi che rendano plausibile la minaccia, il Questore potrà disporre, secondo le circostanze, l’effettuazione delle verifiche ritenute opportune e l’adozione di ogni altra misura idonea a garantire adeguate condizioni di sicurezza, senza compromettere, laddove non indispensabile, la continuità dei servizi. Solo ove ritenuto necessario, proporrà al Prefetto l’evacuazione della struttura o sito interessato. Resta fermo il rispetto delle disposizioni vigenti, dei piani di emergenza previsti e delle competenze delle autorità e degli organismi tecnici preposti alla sicurezza – si legge ancora nella circolare -. Il Dipartimento della pubblica sicurezza curerà, attraverso il Centro Situazioni, operativo nell’intero arco delle ventiquattro ore, il raccordo informativo con gli uffici territoriali, favorendo la rapida condivisione delle segnalazioni e degli elementi utili a valutare l’attendibilità della minaccia. La raccolta delle informazioni deve avvenire attraverso procedure speditive che avranno come terminale territoriale le Questure delle province interessate”.

“Sarà cura del Centro Situazioni anche il raccordo con i competenti Uffici delle diverse Amministrazioni coinvolte al fine di acquisire tempestivamente un quadro informativo esaustivo. I sigg. Prefetti vorranno assicurare il necessario coordinamento tra le Forze di polizia, i Vigili del fuoco e tutti i soggetti interessati, promuovendo, anche in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le opportune forme di collaborazione istituzionale”, scrive ancora Piantedosi.

“L’obiettivo è favorire una gestione delle situazioni di allarme che consenta, ove le condizioni di sicurezza lo permettano, il mantenimento della regolarità delle attività e dei servizi. La gestione delle minacce seriali richiede particolare attenzione anche rispetto alle modalità della comunicazione pubblica, considerato che la diffusione incontrollata di notizie relative agli allarmi può contribuire ad amplificarne gli effetti e ad accrescere il senso di insicurezza nella popolazione. D’intesa con le amministrazioni interessate, dovrà pertanto essere favorita una comunicazione tempestiva e coordinata, improntata a criteri di chiarezza, equilibrio e cautela – conclude Piantedosi -. Occorrerà, in particolare, evitare che la diffusione di informazioni non verificate o la rappresentazione indifferenziata delle segnalazioni contribuiscano ad alimentare situazioni di allarme non giustificate”.

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