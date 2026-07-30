La risicoltura italiana protagonista a Vercelli con Risò

ROMA (ITALPRESS) - Vercelli ospiterà dall'11 al 13 settembre 2026 Risò, il Festival Internazionale del Riso. Un evento di caratura internazionale giunto alla sua seconda edizione. Quest’anno il Festival sarà aperto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prima della presentazione di Risò, il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida ha partecipato al tavolo tecnico di filiera con le associazioni di categoria. f02/sat/gsl